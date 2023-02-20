Пленённый под Авдеевкой боец ВСУ рассказал о службе канадцев и британцев в украинских войсках Фото: REUTERS

Украинский военный, взятый в плен в районе Авдеевки, рассказал о том, как служат в ВСУ иностранные наёмники из Канады и Великобритании. Встречал он их, в основном, под Херсоном, и большинство из них служат вместе с морпехами. Об этом сообщают РИА Новости, со ссылкой на самого пленного.

Как рассказывает военнопленный боец ВСУ, канадцы чаще всего появляются в сопровождении инженеров. И британских, и канадских наёмников солдат видел только в районе Херсона, а под Авдеевкой не встречал, но отметил что долго на этой линии фронта не пробыл - получил ранение и сразу попал в плен.

Военный также рассказал о том, что натовские наёмники не занимались обучением украинцев из-за обстановки на фронте и особенностей местности, но зато непосредственно принимают участие в боестолкновениях. В основном они работают на пулемётных точках, но также боец ВСУ видел их, управляющими ПТРК Javelin. По мнению украинца, все иностранцы по званию приближены к офицерам, и они всегда ходили в сопровождении переводчика.

Также пленный поведал о том, что в их взвод наёмников не присылали. Их отряд занимался удержанием, а иностранцы просто приходили, отрабатывали какие-то вопросы, и уходили. Нескольких канадцев однажды ранило осколками, и их срочно эвакуировали. Помимо прочего солдат упомянул, что сейчас бойцы ВСУ чаще стали ездить за границу на обучение, и пожаловался на плачевное состояние поставляемой с запада техники и вооружения.

Ранее KP.RU сообщал о том, что ВС РФ успешно освободили Парасковиевку от бойцов ВСУ. Украинцы потеряли более 115 человек 11 единиц техники.

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