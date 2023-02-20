МИД РФ назвал недружественным шагом сокращение Нидерландами числа российских дипломатов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Решение Нидерландов сократить число российских дипломатов является недружественным шагом и грозит разрывом отношений с Москвой, заявили в Министерство иностранных дел РФ.

«Расцениваем решение МИД Нидерландов о радикальном сокращении численности сотрудников посольства России в Гааге и приостановке деятельности Торгового представительства России в Амстердаме как очередной недружественный шаг, нацеленный на дальнейшее разрушение российско-нидерландских отношений», – сказано на сайте ведомства.

Как отметили в российском МИД, Нидерланды сорвали переговорный процесс, продолжавшийся около года с целью создать необходимые условия для функционирования дипломатических представительств РФ, пострадавших от высылок в марте 2022 года. По мнению ведомства, это было сделано Гаагой по указанию извне. Кроме того, в МИД отметили, что приостановка деятельности Торгового представительства в Амстердаме грозит демонтажем основ торгово-экономического сотрудничества России и Нидерландов.

В ведомстве предупредили о риске переформатирования двусторонних связей из-за решений Гааги. Вся полнота ответственности за деградацию отношений лежит на нидерландской стороне, которую ждут ответные меры со стороны России, добавили в МИД.

Напомним, ранее Нидерланды решили ограничить число работающих в стране российских дипломатов. Как пояснили в Министерстве иностранных дел королевства, в российском посольстве в Гааге может работать не больше дипломатов, чем в посольстве Нидерландов в Москве. «Лишние» сотрудники должны будут покинуть страну в течение двух недель, заявили в ведомстве.