Нидерланды решили ограничить число российских дипломатов в стране и закрыть торгпредство РФ в Амстердаме Фото: REUTERS

Нидерланды решили ограничить число работающих в стране российских дипломатов. Об этом сообщили в МИД страны. Точное число высылаемых сотрудников посольства не уточняется, но известно, что их около десяти, передает ТАСС.

Как пояснили в министерстве иностранных дел Нидерландов, правительство решило, что в российском посольстве в Гааге может работать не больше дипломатов, чем в посольстве Нидерландов в Москве. «Лишние» сотрудники должны будут покинуть страну в течение двух недель.

Также кабинет министров решил закрыть российское торгпредство в Амстердаме.

Ранее скандал, связанный с высылкой дипломатов из страны, разразился между Россией и Австрией. В Вене объявили персонами нон-грата четверых российских дипломатов. В ответ в РФ заявили, что до конца дня 23 февраля пределы страны должны покинуть четыре работника австрийского посольства. При этом действия Вены объявили недружественными и необоснованными.