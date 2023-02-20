В США раскрыли подробности плана Китая по урегулированию конфликта на Украине

Мирный план Китая по Украине включает перемирие и прекращение поставок оружия Фото: GLOBAL LOOK PRESS

План Китая по урегулированию конфликта на Украине включает кроме прочего призыв к прекращению огня и поставок вооружения Киеву.

«В него будут включены призывы к прекращению огня и прекращению поставок оружия на Украину», – передает Bloomberg со ссылкой на официальные лица стран Европы.

При этом в плане Пекина нет призыва к России отвести войска, на чем настаивают страны Запада. Как отмечается в сообщении, союзники Соединенных Штатов опасаются, что предложение КНР может найти поддержку в странах «глобального Юга» и привлечь голоса в ООН. Вместе с тем подчеркивается, что у мирного плана Китая мало шансов на успех.

Как писал сайт KP.RU, председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин планирует выступить с мирной речью по Украине. По информации главы МИД Италии Антонио Таяни, это должно произойти в годовщину российской военной спецоперации – 24 февраля.

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