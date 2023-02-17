Председатель КНР Си Цзиньпин планирует выступить с мирной речью по Украине Фото: REUTERS

Си Цзиньпин планирует выступить с мирной речью по Украине, заявил глава МИД Италии Антонио Таяни. Министр пояснил, что об этом ему стало во время переговоров от члена политбюро ЦК КПК Ван И.

По его словам, в ближайшие дни делегация Китая должна посетить Россию. С речью о мире на Украине председатель КНР планирует выступить 24 февраля. При этом представитель китайского МИД заявил, что у него нет информации о возможной речи Си Цзиньпина в этот день.

Недавно министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что отношения Китая и России достигли небывалых вершин и крепки как никогда. КНР проводит совместные морские учения с РФ и ЮАР.

При этом в отношениях с Западом у Китая есть сложности. Глава МИД КНР Ван И сообщал о провокациях и попытках «вопиющего сдерживания» со стороны США.

Также недавно в МИД Китая заявили, что Америка должна понести ответственность за инцидент на «Северных потоках». По словам официального представителя министерства Мао Нин, США обязаны дать разъяснения, если статья журналиста Херша правдива.

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