Польские производители яблок заявили о крахе рынка своей продукции из-за запрета на торговлю с Россией. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Польские садоводы нуждаются в немедленной помощи государства из-за того, что рынок яблок практически рухнул. Об этом заявил президент Союза садоводов Польши Мирослав Малишевский. Причиной плачевного положения Малишевский называет запрет на экспорт яблок в Россию.

«Польский рынок яблок уже рухнул. Главная причина – запрет на торговлю с Россией, которая десятилетиями покупала у нас огромное количество этих фруктов», - сказал Малишевский в интервью изданию Interia.

Глава Союза садоводов Польши рассказал, что из-за проблем многие садоводы выкорчевывают свои деревья и заявил о необходимости чрезвычайной государственной помощи.

Тем временем из Турции в Россию поставляют свежие, натуральные и качественные фрукты и овощи.

Ранее сообщалось, что несмотря на антироссийские санкции Запада, по подсчетам статистического ведомства по итогам прошлого года ВВП России упал всего на 2,1%.

А вот какие экзотические фрукты можно вырастить в Подмосковье.