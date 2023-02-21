МИД Китая призвал прекратить «подливать масло в огонь» украинского конфликта Фото: REUTERS

Министр иностранных дел КНР Цинь Ган призвал прекратить «подливать масло в огонь» украинского конфликта, а также отказаться от риторики, согласно которой «сегодня Украина, завтра Тайвань».

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что Пекин продолжит продвигать вопросы мирного урегулирования украинского кризиса, а также будет содействовать проведению переговоров и вести диалог совместно с международным сообществом для достижения общей безопасности.

«Мы призываем соответствующие страны немедленно прекратить подливать масло в огонь, перестать сваливать вину и ответственность на Китай», - приводит слова китайского министра Центральное телевидение Китая.

Напомним, ранее стало известно, что во вторник, 21 февраля, глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии КНР Ван И приедет с визитом в Москву, где планирует представить мирный план Пекина по урегулированию украинского конфликта.