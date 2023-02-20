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НовостиПолитика20 февраля 2023 20:14

Главный китайский дипломат Ван И представит в Москве мирный план по Украине

Его визит ожидается во вторник, 21 февраля
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И

Глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И

Фото: REUTERS

Глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И прибудет с визитом в Москву, где представит мирный план Пекина по урегулированию конфликта на Украине.

По информации ТАСС, визит Вана И в Россию ожидается во вторник, 21 февраля. Сам дипломат, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что Китай в связи с годовщиной начала спецоперации на Украине «планирует в письменной форме обозначить свою позицию по политическому решению украинской проблемы».

Как писал сайт KP.RU, в Кремле не исключили возможности встречи президента России Владимира Путина с Ван И, пока китайский дипломат находится в Москве. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что встреча вполне может состояться, но пока ничего конкретного сказать нельзя.

Тем временем стало известно, что план Китая по урегулированию конфликта на Украине включает кроме прочего призыв к прекращению огня и поставок вооружения Киеву.

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