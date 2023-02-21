Российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ в ЛНР из крупнокалиберного орудия «Мста-Б» Фото: REUTERS

Российские военные при наступлении в Луганской народной республике (ЛНР) поразили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ), применив крупнокалиберное орудие «Мста-Б». Об этом сообщает РИА Новости.

«Наши десантники сейчас продвигались вперед, они уперлись в опорный пункт противника, остановились, передали координаты, мы конкретно отработали, попали», - приводит издание заявление командира с позывным «Урал», который отметил, что за счет подобного взаимодействия российские войска могут выходить на новые рубежи.

Другой российский военный с позывным «Гиви» заявил, что артиллеристы получают готовые координаты от десанта, а также пехоты. Как он уточнил, для уничтожения каждой цели требуется два-три снаряда.

Напомним, в минувшее воскресенье, 19 февраля, российские войска уничтожили американскую радиолокационную станцию, которая была расположена под Херсоном.