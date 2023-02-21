Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика21 февраля 2023 5:06

Российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ в ЛНР из крупнокалиберного орудия «Мста-Б»

Артиллеристы получают координаты от десанта и пехоты
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ в ЛНР из крупнокалиберного орудия «Мста-Б»

Российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ в ЛНР из крупнокалиберного орудия «Мста-Б»

Фото: REUTERS

Российские военные при наступлении в Луганской народной республике (ЛНР) поразили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ), применив крупнокалиберное орудие «Мста-Б». Об этом сообщает РИА Новости.

«Наши десантники сейчас продвигались вперед, они уперлись в опорный пункт противника, остановились, передали координаты, мы конкретно отработали, попали», - приводит издание заявление командира с позывным «Урал», который отметил, что за счет подобного взаимодействия российские войска могут выходить на новые рубежи.

Другой российский военный с позывным «Гиви» заявил, что артиллеристы получают готовые координаты от десанта, а также пехоты. Как он уточнил, для уничтожения каждой цели требуется два-три снаряда.

Напомним, в минувшее воскресенье, 19 февраля, российские войска уничтожили американскую радиолокационную станцию, которая была расположена под Херсоном.