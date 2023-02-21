В России подготовили поправки, смягчающие наказание за налоговые преступления Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила представленные поправки в Уголовный кодекс РФ, которые предлагают смягчить наказание за налоговые преступления. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Согласно представленным поправкам, предпринимателям дадут гарантию, что они не будут привлечены к уголовной ответственности, если произведут уплату всех недоимок и пени.

Собираются также существенно уменьшить сроки привлечения к ответственности за уклонение от уплаты налогов, с десяти до шести лет. Таким образом преступления по данным статьям перейдут из категории тяжких в категорию небольшой и средней тяжести.

Сообщается, что правительство намерено утвердить данный пакет поправок на ближайшем заседании, а позже проект закона внесут в Госдуму РФ.

В пояснительной записке отмечено, что президент России Владимир Путин поручил разработать такие меры в апреле прошлого года, но сроки согласования затянулись в связи с разногласиями между ведомствами.

Напомним, ранее правительство не поддержало предложение об увеличении налога на прибыль организаций. Как отметили в Минфине РФ, сверхдоходы сформированы не во всей экономике, а в отдельных секторах и у отдельных предприятий.