Китай представил концепцию инициативы глобальной безопасности

Си Цзиньпин предложил шесть принципов глобальной безопасности Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пекин во вторник, 21 февраля, представил концепцию инициативы в области глобальной безопасности, которую ранее выдвинул председатель КНР Си Цзиньпин. Текст инициативы опубликовали агентство Xinhua.

Си Цзиньпин выдвинул инициативу в области глобальной безопасности в ходе выступления на открытии Боаоского азиатского форума в апреле прошлого года.

Сообщается, что данная инициатива направлена на устранение основных проблем международных конфликтов, а также поощрение совместных усилий в обеспечении стабильности в меняющуюся эпоху для того, чтобы содействовать устойчивому и прочному миру.

Концепция содержит шесть основных принципов глобальной безопасности. Во-первых, говорится о необходимости всеобъемлющей, совместной, общей и устойчивой безопасности. Отмечается важность уважать суверенитет и территориальную целостность других стран, а также соблюдать принципы Устава ООН, сохраняя приверженность целям организации.

Сказано о том, что нужно серьезно относиться к интересам безопасности всех стран, а разногласия и споры между государствами решать посредством диалога. Шестым принципом названа необходимость обеспечивать безопасность как в традиционных, так и в нетрадиционных областях, таких как изменение климата.

Напомним, накануне МИД Китая призвал не «подливать масло в огонь» украинского конфликта.