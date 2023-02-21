Блинкен назвал Грецию главным центром для военных группировок США Фото: REUTERS

Греция стала стратегическим плацдармом для американских военнослужащих в Европе. Такое заявление сделал госсекретарь США Энтони Блинкен во время своих переговоров с греческим коллегой Никосом Дендиасом.

Как заявил Блинкен, теперь Вашингтон и Афины активно сотрудничают в области безопасности, принимая участия в совместных военных учениях.

«Греция стала действительно стратегическим узлом в регионе для военных подразделений США, которые увеличивают свое присутствие здесь», - сказал госсекретарь США, отметив, что в одну военную базу Суда на острове Крит американские власти инвестировали 123 миллиона долларов.

Отмечается, что во время предстоящих переговоров министры США и Греции обсудят вопросы взаимодействия стран, в том числе обсудят поставки Афинам боевых самолетов. Страна ожидает официального ответа Вашингтон по F-35, отмечая также интерес к транспортным самолетам C-130J.

Напомним, на прошлой неделе Греция передала Украине боеприпасы и 20 БМП-1.

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