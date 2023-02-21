Прокачка российского газа в Европу через Украину выросла до максимума с начала января 2023

Прокачка российского газа через Украину достигла максимума с 3 января 2023 года Фото: REUTERS

Компания "Газпром" во вторник, 21 февраля, увеличила транзит природного газа через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа", которая расположена на Украине, до 40,4 млн кубометров. Это максимальный показатель с 3 января 2023 года. Об этом заявил официальный представитель компании Сергей Куприянов.

"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", - 40,4 млн куб. м на 21 февраля. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена, - заявил Куприянов.

Как сообщается, объем голубого топлива, который заявлен на прокачку через ГИС "Суджа" во вторник, 21 февраля, по сравнению с понедельником вырос на 3%, или на 1,2 млн кубометров.

Ранее поставки голубого топлива через газотранспортную украинскую систему держались на уровне 40-43 млн кубометров в сутки, однако в прошлом месяце они постепенно упали до 24,4 млн кубометров в сутки.

Как писал сайт KP.RU, западные журналисты сообщили, что страны Балтии, в частности Латвия и Литва, нарастили закупку сжиженного углеводородного газа (СУГ) у России, чтобы перепродавать их часть Украине. Санкции Евросоюза не распространяются на поставки СУГ, поэтому страны Балтии закупают его без ограничений.

Согласно представленным данным, Латвия и Литва поставили на Украину в декабре прошлого года 15 тысяч тонн СУГ – это 15% от общего импорта этого вида топлива за месяц.

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