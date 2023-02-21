Путин назвал целью спецоперации ликвидацию нацистской угрозы

Владимир Путин Фото: REUTERS

Целью российской специальной военной операции стала ликвидация нацистской угрозы. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному Собранию РФ во вторник, 21 февраля 2023 года.

По его словам, Россия пыталась решить проблему мирными средствами, в том числе путем последовательной реализации Минских соглашений.

"Но за нашей спиной готовился другой сценарий. Обещания Западных правителей обернулось подлогом, жестокой ложью, - подчеркнул Путин. - Они закрывали глаза на политические убийства, репрессии для неугодных, поощряли неонацистов на действия на Донбассе".

Напомним, бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Минские соглашения не планировалось соблюдать. Они позволили дать Украине время, чтобы страна стала сильнее, утверждает политик. По ее мнению, Киеву удалось сделать это. С аналогичным утверждением выступил экс-президент Украины Петр Порошенко.

С Меркель согласился бывший президент Франции Олланд, который заявил, что Минские соглашения дали время Украине усилить свой военный потенциал.

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