Путин рассказал о тотальной лжи Запада: "От этого позора им никогда не отмыться!" Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин рассказал о тотальной лжи Запада, в том числе об использовании Минских соглашений. Он назвал это позором, от этого "им никогда не отмыться".

- Они уже признаются об этом публично, открыто, не стесняясь. Называя Минские соглашения, Нормандский формат - блефом. Получается, все время, пока пылал Донбасс, когда Россия стремилась искренне к решению, они играли "краплеными картами". Этот метод обмана был и раньше - они также разрушали Ирак, Югославию, Сирию. От этого позора им никогда не отмыться! - сказал Путин.

Глава государства также акцентировал внимание, что западные элиты "превратились в символ тотальной лжи".

- Мы твердо отстаиваем не только свои интересы, но и то, что в современном мире не должно быть деления на цивилизованные страны и остальные. Мы были открыты и готовы к диалогу с Западом, настаивали на неделимой системе безопасности. Но в ответ получали лицемерную реакцию. Были и конкретные действия - расширение НАТО, "зонтиком" решили прикрыться от нас, - заявил Путин.

Ранее сайт KP.RU писал, что 21 февраля российский лидер Владимир Путин выступил с посланием к Федеральному Собранию. До этого глава государства обращался с ним к депутатам и сенаторам почти два года назад.

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