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НовостиПолитика21 февраля 2023 9:19

Путин заявил, что после Донбасса Украина и Запад планировали удар по Крыму и Севастополю

Киев открыто заявляет о планах агрессии против Крыма, отметил глава государства
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин

После агрессии против Донбасса Украина и страны Запад планировали нанести удар по Крыму и Севастополю, заявил президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному Собранию.

«Это они развязали войну, а мы используем силу, чтобы ее остановить. Те, кто планировал новую атаку на Донецк, на Донбасс, на Луганск, четко понимали, что следующая цель – это удар по Крыму и Севастополю», – сказал глава государства.

Как отметил российский лидер, в настоящее время руководство Украины открыто заявляет о планах агрессии против Крыма, однако это и так было известно Москве. Вооруженные силы России защищают людей, в то время как целями Запада является безграничная власть, добавил Путин.

Напомним, ранее вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков заявлял, что угрозы нынешнего президента Украины захватить Крым являются лишь конъюнктурным сотрясением воздуха.

В США предупреждали, что план Зеленского по захвату Крыма невыполним, однако может привести к третьей мировой войне.

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