Путин рассказал о поддержке народом России спецоперации

Президент России Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жители России, поддержавшие военную спецоперацию на Украине, проявили настоящий патриотизм, присущий российскому народу, считает президент РФ Владимир Путин.

«В этой поддержке прежде всего проявился настоящий патриотизм, чувство, которое присуще нашему народу. Хочу поблагодарить весь народ России за мужество и решимость, сотрудников спецслужб и всех силовых структур», – заявил глава государства в послании Федеральному Собранию.

Российский лидер также поблагодарил добровольцев, бойцов ДНР и ЛНР, медиков, строителей, учителей, волонтеров и журналистов, извинившись, что не сможет перечислить всех по именам.

Напомним, ранее президент России рассказал о поддержке участников специальной военной операции, отметив, что страна поддерживает российских военных, а также понимает их роль и миссию. Как отметил Путин, материальная поддержка военнослужащих «лежит в основе того, чем люди живут», поэтому она является чрезвычайно важной и крайне необходимой.

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