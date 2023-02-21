Путин про концепцию Запада о гендерно-нейтральном Боге: Не ведают, что творят

Глава Российской Федерации Владимир Путин высказался о концепции западных стран о "гендерно-нейтральном Боге".

По его мнению, "они не ведают, что творят".

- Англиканская церковь хочет рассмотреть концепцию гендерно-нейтрального Бога. Что хочется сказать: "Прости Господи, не ведают что творят!" ... Пусть это останется на их совести. Им с этим жить! - сказал Путин во время своего выступления 21 февраля с посланием к Федеральному Собранию.

Российский лидер также посоветовал обратиться к тексту Священного Писания, где сказано, что "семья - союз мужчины и женщины".

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