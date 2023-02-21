Путин поручил создать Фонд помощи всем бойцам спецоперации

Президент России Владимир Путин Фото: ТАСС

Российский президент Владимир Путин 21 февраля поручил создать специальный Фонд помощи всем бойцам спецоперации. Об этом он объявил во время своего выступления с посланием к Федеральному Собранию.

- Предлагаю создать специальный государственный фонд. Его задачей станет помощь семьям и ветеранам СВО. Он будет координировать предоставление помощи, помогать в образовании, спорте, предпринимательстве, получении новой профессии, - сказал глава государства.

Он также добавил, что работа такого учреждения должна быть открытой, а принцип оказания помощи простым.

- За каждой семьей погибшего, подчеркиваю, за каждым ветераном, должен быть закреплен свой соцработник, координатор, - заявил российский лидер.

Ранее сайт KP.RU писал, что 21 февраля российский лидер Владимир Путин выступил с посланием к Федеральному Собранию. До этого глава государства обращался с ним к депутатам и сенаторам почти два года назад.

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