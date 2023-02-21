Путин высказался об оснащении ядерных сил России

Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию Российской Федерации во вторник, 21 февраля, высказался об оснащении ядерных сил России, отметив также цели по дальнейшим шагам укрепления армии и флота страны

«В основе наших дальнейших шагов укреплении армии, флота, должен быть положен реальный боевой опыт СВО. Для нас он бесценен. Уровень оснащения ядерных сил сдерживания - 91,3%. А теперь с учетом опыта, который мы получили», - заявил глава государства, призвав выйти на такой уровень по всем компонентам Вооруженных сил РФ.

Как писал сайт KP.RU, в своем послании Путин также напомнил о «потугах» Украины заполучить ядерное оружие, подчеркнув, что украинский режим «может заполучить ядерное оружие», а также отметив, что Североатлантический альянс «ускоренно разворачивал» у российских границ свои базы.

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