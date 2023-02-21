Путин заявил о необходимости создания условий уверенного развития России Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о необходимости создания условий уверенного развития страны в будущем.

Он также добавил, что РФ намерена и дальше вместе с партнерами работать над безопасной системой расчета.

- Будем и дальше вместе с партнерами работать над безопасной системой расчета, не зависимой от доллара и других валют, которые при такой политике будут утрачивать важный характер. Это не мы сокращаем расчеты в долларах, они все делают своими руками. Есть такое выражение "пушки вместо масла". Оборона - важный приоритет, но мы должны не повторять ошибки прошлого. Нужно создать условия для уверенного развития страны, - сказал Путин во время своего выступления с посланием к Федеральному Собранию.

Также российский лидер обратил внимание на нашей стране удалось не допустить просадки на рынке труда, а также добиться снижения уровня безработицы среди населения.

- В условиях такой сложности ...рынок труда стал для нас более комфортным. У нас до пандемии был 4,7% безработицы, а сейчас 3,7%. Исторический минимум! - подытожил глава государства.

Ранее сообщалось, что 21 февраля российский лидер Владимир Путин выступил с посланием к Федеральному Собранию. Сайт KP.RU вел прямую онлайн-трансляцию с выступления президента.

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