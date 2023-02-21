Путин призвал не перегибать палку в вопросе экономических составов преступлений

Президент России Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию Российской Федерации во вторник, 21 февраля, призвал вернуться к пересмотру экономических составов преступлений в уголовном законодательстве, заявив, что в данном вопросе не стоит перегибать палку.

«Считаю … правильным вернуться к вопросу о пересмотре ряда норм уголовного законодательства в части так называемых экономических составов. Конечно, государство должно контролировать, что в этой сфере происходит», - заявил российский лидер.

Глава государства призвал не допустить в данном вопросе «вседозволенности», однако отметил, что «перегибать палку тоже ни к чему». По его словам, нужно двигаться к декриминализации в данном вопросе активнее.

Напомним, еще в марте прошлого года российский президент озвучил меры, которые помогут стране выйти из санкционных условий, указав на необходимость предоставления бизнесу максимальной экономической свободы.

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