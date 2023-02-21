Путин заявил об увеличении МРОТ в России

Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) вырастет в России до 19 242 рублей, заявил президент РФ Владимир путин во время послания Федеральному Собранию.

«С начала текущего года МРОТ был проиндексирован на 6,3%. Предлагаю с 1 января вдобавок к запланированному повышению провести еще одно – на дополнительные 10%», – сказал глава государства.

Таким образом, МРОТ вырастет на 18,5% и составит 19 242 рубля, отметил президент. Путин напомнил, что в 2022 году он был увеличен дважды – почти на 20%.

Напомним, в январе этого года глава государства поручил повысить минимальный размер оплаты труда (до июля 2023 года с опережением роста инфляции. Кроме того, он поручил подготовить к июлю этого года предложения по дальнейшему увеличению МРОТ в стране.

Напомним, в декабре 2022 года Владимир Путин подписал закон об установлении в 2023 году МРОТ на уровне 16 242 рубля.

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