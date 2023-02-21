Глава Минобрнауки Фальков заявил, что высшее образование в России станет более доступным

Валерий Фальков. Фото: Александр Щербак/ТАСС

Новая система высшего образования в России сделает его более доступным. Об этом заявил журналистам министр образования и науки России Валерий Фальков во вторник, 21 февраля 2023 года.

По его словам, изменения будут минимальными. Программы аспирантуры при этом сохранятся, но будут выделены в отдельный вид подготовки.

"Специализированное высшее образование и аспирантура выделяются в отдельный уровень для подготовки исследовательских кадров", - уточнил Фальков.

Фальков при этом обратил внимание, что Россия не входила в Болонскую систему, поэтому нельзя говорить о выходе из нее.

Напомним, президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию заявил о необходимости вернуться к традиционной системе обучения в вузах. Если профессия будет требовать узкой специализации, то можно будет продолжить обучение в магистратуре, а в отдельных отраслях будут выделять аспирантуру, уточнил российский лидер.

Как ранее писал сайт KP.RU, Валерий Фальков рассказал, что реформа системы образования в России предусматривает отказ от бакалавриата и магистратуры по некоторым специальностям, но это не означает, что их совсем не будет.

По его словам, в числе профессий, по которым планируется сохранить только специалитет значатся врачи и инженеры. Кроме того, отказаться от бакалавриата и магистратуры планируется по новым направлениям, таким как медицинская микробиология, фундаментальная и синтетическая биология, специальные химические технологии.