Путин присвоил 53 зенитной ракетной бригаде наименование «гвардейская» Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении 53 зенитной ракетной бригаде наименование «гвардейская».

«Присвоить 53 зенитной ракетной бригаде почетное наименование «гвардйская» и впредь именовать ее: 53 гвардейская зенитная ракетная бригада», – сказано в документе, опубликованном на портале правовой информации.

Звание присвоено бригаде за массовый героизм, отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом в боевых действиях по защите интересов России в условиях вооруженных конфликтов.

Напомним, на прошлой неделе Путин подписал указ о присвоении наименования «гвардейский» 228 Ленинградско-Павловский мотострелковому Краснознаменному полку.

Как писал сайт KP.RU, ранее глава государства присвоил звание генерал-полковника командующему Восточным военным округом (ВВО) Рустаму Мурадову и командующиему Западным военным округом (ЗВО) Евгению Никифорову.