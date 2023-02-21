Член делегации США кубарем скатился с трапа самолета Байдена в Польше Фото: REUTERS

В Польше член сопровождающей американского лидера Джо Байдена делегации кубарем скатился с трапа самолета по прибытии в Варшаву. Видео его падения появилось в сети и зарубежных СМИ.

На кадрах видно, как мужчина идет по трапу, затем внезапно спотыкается и буквально катится вниз по трапу, врезаясь в идущих впереди него членов делегации. Рухнувшему с трапа мужчине быстро помогают подняться.

Однако, кем именно оказался споткнувшийся при спуске с самолета мужчина из делегации Байдена, пока не сообщается.

Напомним, 21 февраля Байден встретился с польским лидером Анджеем Дудой. Их переговоры прошли в Варшаве. А днем ранее сообщалось, что американский лидер побывал в столице Украины. Там Байден провел встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Михайловском соборе.

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