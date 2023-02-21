Разведка Украины заявила об использовании американского вертолета UH-60 Black Hawk Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины сообщило об использовании американского военно-транспортного вертолета UH-60 Black Hawk ("Черный ястреб").

Ведомство опубликовало фото вертолета в своем телеграм-канале. На кадрах видно, что воздушное средство имеет украинские опознавательные знаки, а в самом сообщении говорится, что машина используется украинскими разведчиками.

- Авиация военной разведки Украины продолжает работу по обороне нашей страны, - сказано в посте.

В прошлом году сообщалось, что Соединенные Штаты поставляли на Украину вертолеты Ми-17. Воздушные средства поставлялись Незалежной в качестве помощи.

Днем ранее сайт KP.RU писал, что президент США Джо Байден посетил Киев. После этого он анонсировал, что Украина вскоре получит новый пакет военной помощи на 500 миллионов долларов.