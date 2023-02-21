Шесть человек погибли и девять пострадали при пожаре в центре Москвы

На пожаре в центре Москвы погибли шестеро, из них двое детей. Фото носит иллюстративный характер. Фото: Олег УКЛАДОВ

Шесть человек погибли на пожаре здания в центре Москвы, в котором расположен отель «МКМ». Среди жертв пожара есть дети. Об этом заявили во вторник 21 февраля в МЧС России. Сообщается также о девяти пострадавших.

«В результате пожара пострадало 9 человек. Погибло 6 человек: 4 взрослых и 2 ребенка.», - сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, пожар начался вечером 21 февраля. По предварительной информации, загорелось помещение на пятом этаже шестнадцатиэтажного здания.

По сообщению МЧС, всего из горящего здания эвакуировали 200 человек, пожар был локализован на площади 100 квадратных метров. Спасатели производят поквартирную проверку здания.

Источник kp.ru в экстренных службах сообщил, что предварительно причиной пожара стал поджог. Один из жильцов поджег вещи в холле.

В 17-этажном панельном здании отель занимает только 49 комнат, плюс ряд технических помещений. Остальные — это частные апартаменты и общежитие для работников предприятия.