Путин: семья каждого участника СВО должна быть окружена заботой и почетом

Путин призвал окружить заботой и почетом семьи участников СВО. Фото: REUTERS

Родные и близкие каждого участника спецоперации должны быть окружены заботой. К этому призвал президент России Владимир Путин, выступая с посланием к Федеральному собранию во вторник 21 февраля.

Президент отметил, что поддержка семей погибших участников СВО является долгом государства.

«Наш долг - поддержать семьи, потерявшие родных, близких, любимых, помочь им вырастить, поднять детей, дать им образование, профессию», - сказал Путин, призвав окружить семьи всех участников спецоперации заботой и почетом и откликаться на их нужды без волокиты.

Мэр Москвы Сергей Собянин, комментируя послание Владимира Путина Федеральному собранию, сообщил, что в ближайшее время подпишет указ о дополнительных мерах поддержки семей участников СВО.

Также Путин поручил установить регулярный отпуск для всех участников СВО. Служба в зоне СВО связана с каждодневным риском для здоровья и жизни, подчеркнул президент.

Главные тезисы послания Владимира Путина Федеральному Собранию 21 февраля 2023 года здесь на KP.RU. Полная стенограмма послания здесь.

Ранее Путин объяснил, что мотивирует солдат на СВО и подчеркнул важность поддержки участников спецоперации и их семей.