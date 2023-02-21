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НовостиПолитика21 февраля 2023 9:43

Путин поручил установить регулярный отпуск для всех участников СВО

Служба в зоне СВО связана с каждодневным риском для здоровья и жизни, подчеркнул президент
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Отпуск для всех участников специальной военной операции на Украине должен быть регулярным, заявил президент России Владимир Путин во время послания Федеральному Собранию.

«Служба в зоне СВО связана с колоссальными нагрузками, каждодневным риском для здоровья и жизни. Считаю необходимым установить для всех участников СВО регулярный отпуск 14 дней без учета времени на дорогу. Чтобы у каждого бойца была возможность навестить семьи, побыть с близкими», – сказал глава государства.

Путин уточнил, что регулярный отпуск участникам спецоперации должен предоставляться раз в полгода.

Напомним, во время послания парламенту страны Путин поручил создать специальный Фонд помощи всем бойцам спецоперации. Его задачей станет помощь семьям и ветеранам СВО. Он будет координировать предоставление помощи, помогать в образовании, спорте, предпринимательстве, спорте, получении новой профессии, уточнил глава государства.

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