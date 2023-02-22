NYT: Китай решил держать дистанцию с Россией для налаживания отношений с Европой Фото: REUTERS

На данный момент Пекин пытается наладить отношения с Европой, а для достижения этой цели старается держать дистанцию с Москвой. Об этом пишет The New York Times, отмечая, что Китаю это необходимо из-за острой нужды в толчке для роста экономики.

Авторы статьи обращают внимание недавнее турне главы канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии КНР Ван И по европейским странам. В статье главной целью китайского дипломата называют попытку привлечь Европу для того, чтобы в короткие сроки возродить экономику Китая, а также найти точки соприкосновения.

Опрошенные NYT аналитики заявили, что Пекин отказался напрямую поддерживать Россию, заявив, что Китай не хочет, чтобы «кризис затянулся и обострился».

В материале также указывают на то, что Вашингтон оказывает на Пекин серьезное давление, несмотря на все попытки наладить диалог. Эксперты считают, что после двух лет таких отношений, а также срыва крупной инвестиционной сделки и украинского конфликта, представители Европы рассчитывали на то, что Китай покажет готовность на увеличение дистанции в отношении с Россией.

Напомним, Ван И во время встречи с главой дипломатии Евросоюза Жозепом Боррелем в Мюнхене заявил, что Китай преодолел пандемию коронавируса и готов к полному восстановлению контактов с Европой. Однако тогда же китайский политик заявил, что Пекин не смирится с угрозами США в адрес российско-китайских отношений.