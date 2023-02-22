Марочко заявил о пресечении попытки украинских войск контратаковать на краснолиманском направлении Фото: REUTERS

Военный эксперт, подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в среду, 22 февраля, заявил, что российские войска пресекли попытку украинский военных контратаковать на краснолиманском направлении.

«Украинские боевики предприняли действия наступательного характера с районов населенных пунктов Стельмаховка, Мясожаровка и Андреевка, пытаясь охватить наши позиции, которые были отбиты у противника ранее», - написал в своем Telegram-канале подполковник ЛНР.

Марочко заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) планировали создать так называемый огневой мешок, но российские войска не позволили этого сделать, работая на опережение. В результате контратака была сорвана.

Напомним, ранее Марочко заявил, что украинские войска начали перебрасывать иностранных наемников под Кременную. Подполковник ЛНР отметил, что среди наемников есть и женщины.