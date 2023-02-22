В ДНР заявили о нанесении украинскими войсками удара из РСЗО по Дебальцево Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на среду, 22 февраля, выпустили шесть ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) по Дебальцево. Об этом заявили в представительстве Донецкой Народной Республике (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 00:01 - населенный пункт Константиновка - населенный пункт Дебальцево: выпущено шесть ракет из РСЗО», - сказано в заявлении центра.

Напомним, в воскресенье, 19 февраля, центр сообщил о том, что украинские войска нанесли массированный артиллерийский удар по центру Донецка, выпустив 40 ракет за две минуты. Как писал сайт KP.RU, сообщалось также, что некоторые ракеты ВСУ попали по торговым рядам «Крытого рынка» и автостанции.