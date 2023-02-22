Запуск корабля Crew Dragon с российским космонавтом Андреем Федяевым к МКС перенесен на 27 февраля 2023 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Запуск американского пилотируемого корабля Crew Dragon, на борту которого к Международной космической станции (МКС) направится российский космонавт Андрей Федяев, был перенесен с 26 на 27 февраля этого года. Об этом заявило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

«Теперь запуск планируется осуществить в понедельник, 27 февраля, в 01:45 по времени Восточного побережья США (в 09:45 мск)», - сказано в сообщении NASA.

Как заявил руководитель пилотируемой программы управления Стив Стич, перенос осуществили в связи с необходимостью завершить подготовку ракеты-носителя Falcon 9.

Пилотируемый корабль Crew Dragon-6 компании SpaceX с российским космонавтом на борту запустят к МКС со стартового комплекса 39A Космического центра имени Кеннеди. Сообщается, что, согласно планам, экипаж должен провести на станции в общей сложности полгода.

В рамках шестой долгосрочной миссии на станции также отправятся астронавты NASA Стивен Боуэн и Вуди Хобург, астронавт из ОАЭ Султан Аль-Нейади.

Напомним, накануне «Роскосмос» сообщил о решении запустить беспилотный корабль «Союз МС-23» к МКС в пятницу, 24 февраля.

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