«Роскосмос» назвал возможную причину повреждения корабля «Прогресс МС-21» Фото: пресс-служба Роскосмоса

«Роскосмос» представил предварительные выводы расследования причин повреждения грузового корабля «Прогресс МС-21», указав на то, что, скорее всего, речь идет о внешнем воздействии.

«По предварительным данным РКК «Энергия» «Прогресс МС-21», как и ранее «Союз МС-22», подвергся внешнему воздействию», - сказано в сообщении госкорпорации.

Фото: пресс-служба Роскосмоса

Уточняется, что подобные выводы были сделаны на основании «снимков, которые показывают изменения на внешней поверхности корабля, в том числе на радиаторе приборно-агрегатного отсека и панелях солнечных батарей»

Отмечается, что для исключения версии о браке при производстве корабля, РКК «Энергия» провела анализ истории замечаний к системе терморегулирования, которые поступали за последние 15 лет.

«Анализ поступившей информации продолжается, запланировано проведение ряда наземных экспериментов для имитации повреждения», - говорится в сообщении, где также сказано о решении запустить беспилотный корабль «Союз МС-23» к Международной космической станции (МКС) в пятницу, 24 февраля.

Напомним, на фоне разгерметизации системы терморегулирования «Прогресс МС-21» отстыковался от российского сегмента МКС, а позже обломки неисправного грузового корабля были затоплены в Тихом океане.