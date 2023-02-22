Медведев назвал условие для завершения украинского конфликта Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что украинский конфликт закончится, если Вашингтон перестанет поставлять вооружение Киеву. По его словам, Россию «порвут на части», если она сейчас остановит специальную военную операцию на Украине, не добившись победы.

Медведев прокомментировал заявление президента США Джо Байдена, который заявил в Варшаве о том, что если «Россия остановится, то все закончится прямо сейчас», а «если украинцы перестанут защищаться – это будет концом Украины». Зампред Совбеза РФ назвал эти слова американского лидера «рафинированным враньем», заявив, что «правда совсем в другом».

«Если Россия остановит СВО, не добившись победы, - России не будет, ее порвут на части», - написал российский политик в своем Telegram-канале, добавив, что если Вашингтон «перестанет поставлять оружие киевскому режиму», то военные действия закончатся.

Напомним, ранее Медведев заявил, что Вашингтон приостановкой договора о стратегических ядерных вооружениях (ДСНВ) получил то, что заслужил, отметив, что к этому привела «бездарная антироссийская политика».

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