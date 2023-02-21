Медведев: США с приостановкой ДСНВ получили то, что заслужили Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Соединенные Штаты приостановкой ДСНВ-3 (договор контроля над ядерным оружием) получили то, что заслужили.

- Америка получила то, что заслужила своей бездарной антироссийской политикой, то есть приостановку СНВ-3. Нельзя воевать с Россией, делая вид, что по стратегической стабильности - business as usual. Поделом вам!, - написал Медведев в Twitter.

Президент России Владимир Путин 21 февраля 2023 года выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию. Во время своего выступления российский лидер коснулся темы ядерного вооружения. В частности, глава государства объявил, что наша страна приостанавливает участие в договоре о стратегических ядерных вооружениях (ДСНВ).

В своем выступлении Путин также акцентировал внимание на том, что ядерные арсеналы западных стран направлены против нашей страны. Речь идет не только о Соединенных Штатах, но и Германии, и Франции.