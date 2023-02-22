Захарова заявила, что Зеленский сам сравнил киевский режим с фашистским Фото: Иван МАКЕЕВ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что украинский лидер Владимир Зеленский сам сравнил свой режим с фашистским.

По ее словам, об этом политик "проговорился", рассказывая про бывшего итальянского премьера Сильвио Берлускони.

- В очередном приступе бессильной злобы бункерный набросился на Берлускони, который напомнил киевскому режиму про Донбасс, - написала Захарова в своем телеграм-канале.

Также представитель российского дипломатического ведомства привела слова президента Украины, заявившего, что "дом Берлускони ни разу не бомбили ракетами, к нему никогда не подъезжали танки, никто не убивал его родственников".

При этом Захарова обратила внимание, что в одном из интервью Берлускони признавался, что "никогда не забудет, как союзники бомбили Милан в 1943 году". Политик рассказывал, что тогда ему было всего шесть с половиной лет.

- Вот так незатейливо Зеленский взял и сравнил свой режим с фашистским, а СВО - с действиями союзников времен Второй мировой. Проговорился, - подытожила Захарова.

Накануне сайт KP.RU писал, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала отказ Зеленского выступить на фестивале "Сан-Ремо" в Италии. Дипломат пошутила, что украинский лидер мог бы стать победителем фестиваля.