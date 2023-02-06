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НовостиПолитика6 февраля 2023 17:33

Захарова высмеяла Зеленского за несостоявшееся выступление на фестивале «Сан-Ремо»

Украинский президент мог бы выиграть в этом песенном конкурсе, пошутила дипломат
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Захарова высмеяла Зеленского за несостоявшееся выступление на фестивале «Сан-Ремо» Фото: Михаил Метцель /ТАСС

Захарова высмеяла Зеленского за несостоявшееся выступление на фестивале «Сан-Ремо» Фото: Михаил Метцель /ТАСС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала отказ президенту Украины Владимиру Зеленскому выступить на фестивале «Сан-Ремо» в Италии. Дипломат пошутила, что украинский лидер мог бы стать победителем фестиваля.

«Зеленский не будет выступать с видеообращением на итальянском фестивале «Сан-Ремо». Ну, не знаю. Вдруг выиграл бы в этом песенном конкурсе с рэпом?» – написала Захарова в своем Telegram-канале.

Напомним, президент Украины не будет выступать с видеообращением на музыкальном конкурсе «Сан-Ремо» в Италии. Вместо этого политик отправит текст, который зачитают, сообщили ведущий фестиваля «Амадеус» Амедео Себастьяни и директор развлекательных программ телерадиокорпорации Rai Стефано Колетта.

Ранее более 31 тысячи человек в Италии подписали петицию, созданную против обращения Зеленского на музыкальном фестивале «Сан-Ремо».