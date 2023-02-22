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НовостиПроисшествия22 февраля 2023 8:37

Группировка торговцев людьми задержана в Кабардино-Балкарии

Задержанным грозит до 15 лет лишения свободы
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Группировка торговцев людьми задержана в Кабардино-Балкарии

Группировка торговцев людьми задержана в Кабардино-Балкарии

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Правоохранительные органы задержали в Кабардино-Балкарии пятерых человек, которых подозревают в торговле людьми. Об этом в среду, 22 февраля, сообщили в пресс-службе регионального Управление Федеральной службы безопасности (УФСБ).

«Сотрудниками УФСБ России по КБР во взаимодействии с ГУМВД России по СКФО пресечена деятельность преступной группы из пяти лиц, причастной к торговле людьми», - сказано в заявлении.

По данным ведомства, в период с 2010 года по 2019 год задержанные подбирали на территории Кабардино-Балкарии женщин, которых позже склоняли к переезду в одно за границу, где их вовлекали в занятие проституцией.

Сообщается, что было возбуждено уголовное дело по статьям «Торговля людьми», а также «Организация занятия проституцией» и «Вовлечение в занятие проституцией». Задержанным грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, в январе этого года ООН предупредили о риске роста торговли людьми, указав на опасность возросшего числа беженцев.