Американскому военному стало стыдно после просмотра видео с Байденом в Варшаве

Джо Байден и Анджей Дуда Фото: REUTERS

Американский военный Ноктис Дрейвен признался, что ему стало стыдно после того, как он посмотрел видео с президентом Соединенных Штатов Джозефом Байденом в Варшаве.

На кадрах видно, как Байден вместе с польским коллегой Анджеем Дудой идет прямо по красной ковровой дорожке, затем после специального сигнала американский лидер разворачивается, но вместо того, чтобы идти в обратном направлении, он решает свернуть налево.

"Посмотрев это после речи президента Путина, мне стыдно", - написал Дрейвен в сети микроблогов Twitter.

Как ранее писал сайт KP.RU, в ходе выступления в Варшаве Джозеф Байден заявил, что Соединенные Штаты и Европа якобы не стремятся подавить или уничтожить Россию.

"Миллионы россиян, которые хотят жить в мире с соседями, нам не враги", - подчеркнул глава Белого дома.