Байден заявил, что США и Европа не стремятся уничтожить или подавить Россию Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден выступил с речью в столице Польши Варшаве. Он обратился с заверением, что Америка и Европа якобы не стремится подавить или уничтожить РФ.

Глава Штатов отметил, что не считает врагами тех россиян, которые хотят жить в мире.

— Я еще раз говорю народу России: США и нации Европы не стремятся взять под контроль или уничтожить Россию. США не планируют нападать на Россию... Миллионы россиян, которые хотят жить в мире с соседями, нам не враги, — сказал Байден.

Во время своего выступления глава США также заявил, что спецоперация на Украине якобы «никогда не была необходимостью», тем самым противореча словам Владимира Путина о вынужденном характере конфликта.

Сейчас Президент США находится в Варшаве с визитом. Он выступил с речью перед местными жителями и СМИ, однако оказался отрезан от народа стеной из непробиваемого стекла. Визит в Польшу уже оказался отмечен двумя инцидентами: сначала член делегации Байдена выпал из самолета, а затем сам президент заблудился на красной дорожке на церемонии смотра почетного караула.