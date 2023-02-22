Замглавы Мининформации ДНР Безсонов заявил о передаче Украине комплексов HIMARS с дальнобойными ракетами Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Киев получил от Вашингтона 12 комплексов реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS с ракетами, дальность работы которых превышает 150 километров. Такое заявление сделал заместитель главы Министерства информации Донецкой народной республики (ДНР) Даниил Безсонов, отметив, что ракеты новые и, возможно, экспериментальные.

«Ракеты новые, возможно, экспериментальные. Их ТТХ держатся в строжайшем секрете. И это не декларируемые ранее GLSDB», - заявил заместитель министра в своем Telegram - канале в среду, 22 февраля.

Напомним, днем ранее, 21 февраля, официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков заявил, что Вооруженные силы (ВС) России уничтожили две пусковые установки HIMARS в районе Краматорска, отмечалось также, что украинские войска потеряли на Донецком направлении 170 человек.