«Газпром» восстановил прокачку газа через Украину до уровня 2022 года Фото: REUTERS

Российский холдинг «Газпром» восстановил прокачку газа в Европу через Украину до уровня прошлого года, рассказал журналистам представитель компании.

«Газпром» осуществляет подачу российского газа для транзита через ГИС «Суджа» в объеме 42,1 миллиона кубометров. Заявка на ГИС «Сохрановка» отклонена», – сообщил он.

Аналогичные объемы транзита фиксировались в 2022 году. Прокачка газа днем ранее, 21 февраля, составила 40,4 миллиона кубометров. Стоит отметить, что в феврале объемы транзита газа через Украину выросли на 72% по сравнению с концом января.

Напомним, ранее сообщалось, что страны Балтии, в частности Латвия и Литва, нарастили закупку сжиженного углеводородного газа (СУГ) у России, чтобы перепродавать их часть Украине. Санкции Евросоюза не распространяются на поставки СУГ, поэтому страны Балтии закупают его без ограничений.