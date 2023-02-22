Пушилин считает, что украинские войска усилят обстрелы в праздничные дни Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Временно исполняющий обязанности (врио) главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в среду, 22 февраля, заявил о том, что украинские войска могут усилить обстрелы в праздничные дни, отметив, что сейчас система противовоздушной обороны (ПВО) в республике находится в усиленном режиме.

«В ближайшие два-три дня обстрелы со стороны украинских вооруженных формирований усилятся. Наши артиллерийские подразделения ведут активную батарейную и контрбатарейную борьбу», - написал в своем Telegram-канале врио главы ДНР, призвав жителей республики не выходить на улицу городов лишний раз.

Напомним, как писал сайт KP.RU, накануне поступило сообщение о том, что в ночь на среду, 22 февраля, украинские войска выпустили шесть ракет по Дебальцево из реактивной системы залпового огня (РСЗО). Об этом сказали в СЦКК.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ:

Киев готовит очередную провокацию против России (подробнее)