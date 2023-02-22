Лавров заявил о готовности России и Китая выступать в защиту интересов друг друга Фото: Алексей БУЛАТОВ

Москва и Пекин показывают готовность выступать в защиту интересов друг друга. Такое заявление в среду, 22 февраля сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров после встречи с главой канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ваном И.

«Несмотря на высокую турбулентность на мировой арене, мы демонстрируем сплоченность и готовность выступать в защиту интересов друг друга на основе уважения международного права и главенствующей роли ООН», - заявил глава внешнеполитического ведомства, отметив, что отношения Москвы и Пекина «уверенно и динамично развиваются».

Ван И, тем временем, заявил, что Пекин и Москва постоянно раскрывают потенциал развития сотрудничества двух стран.

Напомним, накануне Ван И сказал о том, что Пекин не смирится с угрозами Вашингтона в адрес российско-китайских отношений.

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