Берлускони ответил на упрек Зеленского о бомбардировках

Сильвио Берлускони Фото: REUTERS

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони счел оскорбительным упрек президента Украины Владимира Зеленского в том, что "его дом никогда не бомбили". Об этом сообщает газета La Repubblica со ссылкой на окружение итальянского политика.

"Что знает этот синьор обо мне? Ничего он не знает, - заявил Берлускони. - Я ребенком пережил бомбардировки".

Речь идет о периоде, когда Италия вступила в коалицию с фашистской Германией во время Второй мировой войны. В результате государство подверглось бомбардировкам. Берлускони тогда было всего шесть лет.

Как ранее писал сайт KP.RU, Владимир Зеленский прокомментировал заявления Сильвио Берлускони о том, что именно действующий украинский лидер виноват в эскалации конфликта. Глава Незалежной заявил, что Берлускони придерживается такого мнения потому, что его дом "ни разу не бомбили ракетами".

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ:

Запад мечтает покончить с Россией руками Украины (подробнее)