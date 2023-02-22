Украинский пленный рассказал о британских стрелках, участвующих в боевых действиях на стороне ВСУ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Британские офицеры, а также пулеметчики воюют на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) против российских войск. Об этом рассказал украинский военнопленный, передает РИА Новости.

«Были с нами. Британия. Британцы. Пулеметчики, бронебойщики были. Стрелки были», - сказал украинский военнопленный, заявив, что они были вооружены РПГ «Муха», «Джавелины».

По его словам, с украинскими солдатами британские офицеры «взаимодействовали нормально». «Британцы между собой говорили на британском, и еще переводчик был … Они были офицерами», - заявил украинский военнопленный.

Как уточнил пленный, его взяли в плен на авдеевском направлении. По его словам, на украинской территории его, как и других призывников, обучали британские инструкторы, а также специалисты Североатлантического альянса.

Напомним, ранее было раскрыто место дислокации иностранных наемников в городе Часов Яр, который расположен недалеко от Артемовска. Об этом рассказал военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

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