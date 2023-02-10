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НовостиПолитика10 февраля 2023 6:40

Марочко сообщил о раскрытии места расположения иностранных наемников рядом с Артемовском

Они находятся в гражданском объекте, переоборудованном под военные нужды
Роман КИЛЬМЯШКИН
Зафиксировано место дислокации иностранных наемников в городе Часов Яр

Зафиксировано место дислокации иностранных наемников в городе Часов Яр

Фото: REUTERS

Раскрыто место дислокации иностранных наемников в городе Часов Яр, расположенном рядом с Артемовском. Об этом сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По его словам, они находятся в гражданском объекте, переоборудованном под военные нужды.

"В одном из гражданских зданий населенного пункта Часов Яр, переоборудованном под военные нужды, находятся военнослужащие, разговаривающие в основном на английском язык", - уточнил Марочко.

Подполковник добавил, что наемники носят различную военную форму и вооружены оружием образца НАТО.

Как ранее писал сайт KP.RU, региональное подполье сообщило, что польские наемники изнасиловали девочку в Николаевской области Украины. Участник подполья утверждает, что полицейские не занимаются расследованием преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней.

Напомним, Следственный комитет России сообщил, что иностранные наемники получают за участие в боевых действиях на стороне Украины от 30 до 100 тысяч гривен. Ведомством предъявлены заочные обвинения в наемничестве пяти участникам "Грузинского национального легиона".