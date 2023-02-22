В МИД России назвали условие для пересмотра решения о приостановке участия в ДСНВ Фото: REUTERS

Россия может пересмотреть решение о приостановке участия в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), если США откажутся от бездумной антироссийской кампании, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Должно произойти изменение поведенческой модели Вашингтона. Если мы увидим, что появляется здравый смысл, если мы поймем, что эта бездумная кампания по мобилизации антироссийских настроений прекратится, тогда, возможно, появится основание для дополнительного анализа и президент на это дело посмотрит заново», – сказал он журналистам.

Как отметил дипломат, США должны прекратить попытки оказывать давление на Москву в экономической сфере, а также отказаться от демонстрации неприятия России как самостоятельного полюса складывающейся новой системы международных отношений.

Как писал сайт KP.RU, накануне президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию коснулся темы ядерных вооружений. В частности, глава государства объявил, что Москва приостанавливает участие в ДСНВ.

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